Profiling 10 | stasera in tv su Giallo | anticipazioni | trama | orario | canale e cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 marzo 2021) Arriva su, per la prima volta in chiaro, (38 del digitale terrestre)10: il poliziesco francese più popolare in Italia. L’appuntamento è per questa sera alle 21:20. La programmazione di10 prevede due episodi a serata, ogni giovedì, da oggi 18 marzo per le prossime 4 settimane. Questa sarà la stagione del debutto di Tamara Marthe, la nuova protagonista, in arte Shy’m: cantante e showgirl francese qui alla sua prova da attrice televisiva. Ma scopriamo assieme ledelle prime due puntate!10, episodio 1 – Doppio Gioco Rocher è stato sospeso e per riottenere il suo lavoro alla divisione di polizia criminale, deve sottoporsi ad una valutazione psichiatrica. Una volta lì si renderà conto, dopo un po’, che non si trova con chi ...