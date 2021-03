Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan, tiraci su. Il calcio italiano ha bisogno di un giovedì da leoni” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Milan, tiraci su”.Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sulle gare di Europa League in programma oggi. Il calcio italiano ha bisogno di un giovedì da leoni. Contro la United a San Siro basta lo 0-0 per volare ai quarti: Ibra è pronto. Pioli: ‘Con lui siamo più forti’. La Roma difende il 3-0 in casa Shakhtar. Dossier Champions: pure la Lazio dice addio. Tutte fuori, i perché del flop”. E ancora: “Toro vero. Da 0-2 a 3-2 con il Sassuolo. Super Zaza fa svoltare i granata. Anche Handanovic positivo, l’Inter teme un focolaio. Dopo D’Ambrosio contagiato il portiere: ha la febbre, ma martedì si è allenato”. Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) “su”.Apre così ladell’edizione odierna de “La”, che punta i riflettori sulle gare di Europa League in programma oggi. Ilhadi unda. Contro la United a San Siro basta lo 0-0 per volare ai quarti: Ibra è pronto. Pioli: ‘Con lui siamo più forti’. La Roma difende il 3-0 in casa Shakhtar. Dossier Champions: pure la Lazio dice addio. Tutte fuori, i perché del flop”. E ancora: “Toro vero. Da 0-2 a 3-2 con il Sassuolo. Super Zaza fa svoltare i granata. Anche Handanovic positivo, l’Inter teme un focolaio. Dopo D’Ambrosio contagiato il portiere: ha la febbre, ma martedì si è allenato”.

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Le spese folli delle Regioni sgonfiate da Arcuri [LEGGI] - lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Draghi: alt al vaccino. Ma non spiega perché - erretti42 : A quando la notizia sparata in prima pagina da Repubblica, Corriere, La Stampa e HuffPost che Draghi respira? - miiannoio : @Giadahsospesap1 Si ma secondo me si sta dando troppo peso a quello articolo. Alla fine 1) non dice assolutamente n… -