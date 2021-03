Prima dose vaccino il 28 febbraio ad Antegnate: cambia la sede del richiamo per over 80 (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ASST Bergamo Ovest, al fine di migliorare il confort dei cittadini “over 80” che si sottoporranno alla 2° dose Domenica 21 marzo, cambia la sede, da Antegnate a Treviglio Fiera. Gli over 80 di tutta la provincia che domenica 28 febbraio furono convocati all’Antegnate Gran Shopping tramite sms da ARIA per l’inoculazione della Prima dose, dovranno perciò presentarsi a Treviglio, ingresso da Via Casirate Vecchia, angolo via Murena, nella sede della Fiera, per la seconda dose alla stessa ora dell’appuntamento precedente, anche se non arrivasse l’Sms di convocazione. Per facilitare le operazioni di accettazione, tutti gli “over 80” potranno preventivamente scaricare e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ASST Bergamo Ovest, al fine di migliorare il confort dei cittadini “80” che si sottoporranno alla 2°Domenica 21 marzo,la, daa Treviglio Fiera. Gli80 di tutta la provincia che domenica 28furono convocati all’Gran Shopping tramite sms da ARIA per l’inoculazione della, dovranno perciò presentarsi a Treviglio, ingresso da Via Casirate Vecchia, angolo via Murena, nelladella Fiera, per la secondaalla stessa ora dell’appuntamento precedente, anche se non arrivasse l’Sms di convocazione. Per facilitare le operazioni di accettazione, tutti gli “80” potranno preventivamente scaricare e ...

