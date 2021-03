Positivo il sindaco di Telese | in quarantena anche la fascia tricolore di Amorosi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCarmine Cacchillo,di, si pone in regime di. Ad annunciarlo è il primo cittadino che martedì ha partecipato a un evento pubblico, a Puglianello, dove era presente pure ladiGiovanni Caporaso, questa mattina risultatoal Covid. Scrive Cacchillo: “A seguito della positività al Covid-19 di Giovanni Caporaso,diTerme, a cui esprimo la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione, comunico alla cittadinanza che in considerazione di un contatto avuto con lo stesso Giovanni martedì 16 marzo, da oggi mi pongo in regime divolontaria domiciliare. Il mio isolamento durerà fino all’esito del tampone ...

