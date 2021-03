(Di giovedì 18 marzo 2021) Undell’esercito impegnato in un’esercitazione di tiro ha sbagliato mira e centrato undi. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 marzo in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, a Vivaro, in provincia di, ma i titolari dell’azienda agricola si sono accorti dei danni soltanto la mattina successiva quando sono entrati nel capannone. Moltesono morte nello scoppio e nel crollo di una parte del manufatto che le ospitava. Secondo quanto riportato, l’incidente si è verificatoun’esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, in cui erano impegnati congiuntamente il Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia. I militari non si sarebbero accorti immediatamente ...

Advertising

fattoquotidiano : Pordenone, carro armato spara nella direzione sbagliata durante l’esercitazione: salta per aria allevamento di gall… - MediasetTgcom24 : Pordenone, carro armato dell'Esercito sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline #pordenone… - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: Pordenone, carro armato spara nella direzione sbagliata durante l’esercitazione: salta per aria allevamento di galline… - fblaseo : Benedetto Figliulo. Pordenone, carro armato sbaglia mira e centra allevamento di galline - danalloydthomas : RT @fattoquotidiano: Pordenone, carro armato spara nella direzione sbagliata durante l’esercitazione: salta per aria allevamento di galline… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone carro

Per questo sono in corso le indagini dei carabinieri e la Procura diha aperto un'inchiesta. E ha messo sottosequestro non solo ilarmaro impegnato in un'esercitazioni di tiro in un ...Per cause in corso di accertamento, unarmato dell'Esercito, mentre era impiegato in un'... La Procura diha aperto un'inchiesta e sul caso indagano i Carabinieri del capoluogo del ...Un blindato dell'esercito ha centrato in pieno un'azienda avicola della provincia di Pordenone, causando la morte di molti animali ...Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Viva ...