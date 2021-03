Pordenone | carro armato sbaglia mira | colpito allevamento di galline

(Di giovedì 18 marzo 2021), 18 mar – Undell’Esercito impegnato in un’esercitazione haper sbaglio undi. Numerosi pennuti sono periti nell’esplosione.uccide, aperta inchiesta Ilera impegnato in una esercitazione di tiro in un poligono sul torrente Cellina, quando hatoe ha centrato in pieno undidi Vivaro: molti sono gli animali periti nello scoppio e nel crollo, parziale, dell’edificio che li ospitava. Aperta un’inchiesta da parte della procura diha aperto un’inchiesta. Ben quattro carri armati, tutti impegnati ...

Una strage di galline in un allevamento di Vivaro, in provincia di. Non è stato un animale selvatico a causarla ma - sembra incredibile - un colpo sparato da unarmato. Durante un'esercitazione di tiro in un poligono delle Forze Armate sul torrente ...Unarmato dell'Esercito ha sbagliato mira, uccidendo le galline di un allevamento in provincia di. La procura apre ...PORDENONE - Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di gal ...L'incidente, che ha coinvolto un'azienda agricola non molto lontana da un centro abitato, sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri. Le indagini (...) ...