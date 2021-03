Ponticelli | operazione contro lo spaccio di droga al rione De Gasperi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStamattina gli agenti del Commissariatohanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa il 1° marzo scorso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere per Salvatore Romano, Umberto Sermone, Antonietta Luongo e Pasquale Busiello, napoletani tra i 28 e i 55 anni con precedenti di polizia, gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, e gli arresti domiciliari per Emanuele Busiello e Alfonso Iannelli, napoletani di 26 e 24 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, per detenzione edi sostanze stupefacenti. Le attività d’indagine, svolte dal Commissariato su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno consentito di accertare, attraverso attività tecniche quali ...

