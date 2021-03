Ponte Stretto: Salvini, ‘opera strategica per collegare Italia a Europa’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Il Ponte sullo Stretto di Messina “è un’opera strategica, darebbe una grande immagine dell’Italia nel mondo e collegherebbe non solo la Sicilia alla Calabria, ma l’Italia al resto d’Europa e il costo sarebbe di gran lunga ripagato dagli introiti. Penso che l’Italia debba essere collegata meglio, in sicurezza nel rispetto delle norme ambientali, il più velocemente possibile”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo un incontro al ministero delle Infrastrutture con il viceministro della Lega Alessandro Morelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Ilsullodi Messina “è un’opera, darebbe una grande immagine dell’nel mondo e collegherebbe non solo la Sicilia alla Calabria, ma l’al resto d’Europa e il costo sarebbe di gran lunga ripagato dagli introiti. Penso che l’debba essere collegata meglio, in sicurezza nel rispetto delle norme ambientali, il più velocemente possibile”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo, dopo un incontro al ministero delle Infrastrutture con il viceministro della Lega Alessandro Morelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

