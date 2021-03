Ponte Morandi era lampante lo stato di usura di una pila

Advertising

repubblica : Ponte Morandi, le accuse choc: mancava il cemento e l'acciaio si muoveva. Un manager: 'A fare le ispezioni mandavan… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, l’ex manager Aspi intercettato: “Mandavano i ciechi a fare ispezioni”. Tecnico di Spea: “Abbiamo sem… - Agenzia_Ansa : Nel fascicolo d'inchiesta sul crollo del ponte Morandi c'è anche un video che mostra lo stato di usura dello strall… - farci_diego : RT @borghi_claudio: @Andunedhel Dal Ministero aveva gestito la questione ponte Morandi riuscendo a non far bloccare la sua Genova. Mi racco… - BestettiMassimo : RT @fattoquotidiano: Ponte Morandi, l’ex manager Aspi intercettato: “Mandavano i ciechi a fare ispezioni”. Tecnico di Spea: “Abbiamo sempre… -

Uno stato di usura immortalato in un video ora allegato agli atti dell'inchiesta sul crollo dele mostrato in esclusiva dal Tg La7. Nel video si mostrano le fasi del carotaggio eseguito la notte del 21 ottobre 2015 dai tecnici della Spea, la società che si occupava dei controlli ...Da 'Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell'Arti' il crollo del'Noi abbiamo lavorato come c'han sempre detto... ovvero alla cazzo perché se va a vedere undi giorno... eh ci siamo mai andati di ...Durante le indagini sul crollo del ponte morandi c'è un video che evidenza lo stato di usura della pila già nel 2015 ispezioni da ciechi ...SESTRI LEVANTE - Nevicava, stranamente nevicava quel 18 marzo del 1971, esattamente 50 anni fa quando in pompa magna inaugurò il tratto di autostrada A12 tra Sestri Levante e Brugnato: 27 km preziosi ...