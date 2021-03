Pomodoro pelato Igp, guerra tra Bari e Napoli dopo che il ministero ha dato l’ok alla certificazione per il prodotto campano (Di giovedì 18 marzo 2021) dopo la mozzarella, ora tocca al Pomodoro. È di nuovo guerra di carte bollate tra la Puglia e la Campania dopo che il ministero delle Politiche agricole ha dato il via libera alla certificazione di Indicazione geografica protetta per il Pomodoro pelato prodotto nella regione governata da Vincenzo De Luca. Una contesa, va detto, che va avanti dal 2017, con la Puglia che contesta la scelta del dicastero perché, a suo dire, il 90% della produzione di pelato si concentra nella provincia di Foggia. “Ho già avuto contatti con il ministero delle Politiche agricole, stiamo istruendo il fascicolo e a breve sarà pronto. Non arretreremo nemmeno di un millimetro” ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)la mozzarella, ora tocca al. È di nuovodi carte bollate tra la Puglia e la Campaniache ildelle Politiche agricole hail via liberadi Indicazione geografica protetta per ilnella regione governata da Vincenzo De Luca. Una contesa, va detto, che va avanti dal 2017, con la Puglia che contesta la scelta del dicastero perché, a suo dire, il 90% della produzione disi concentra nella provincia di Foggia. “Ho già avuto contatti con ildelle Politiche agricole, stiamo istruendo il fascicolo e a breve sarà pronto. Non arretreremo nemmeno di un millimetro” ha detto ...

