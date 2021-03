Poliziotto morto a Catania: il responso dopo l’indagine su AstraZeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) A distanza di giorni dalla morte del Poliziotto Davide Villa, la procura di Catania emette il proprio responso sul vaccino AstraZeneca Il 7 marzo scorso perdeva la vita Davide Villa, il Poliziotto di Catania che solo 12 giorni prima si era sottoposto al vaccino di AstraZeneca. La procura di Catania ha immediatamente avviato un’indagine per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 18 marzo 2021) A distanza di giorni dalla morte delDavide Villa, la procura diemette il propriosul vaccinoIl 7 marzo scorso perdeva la vita Davide Villa, ildiche solo 12 giorni prima si era sottoposto al vaccino di. La procura diha immediatamente avviato un’indagine per L'articolo proviene da YesLife.it.

