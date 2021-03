Pogba entra e segna: Manchester United ai quarti di Europa League, Milan eliminato (Di giovedì 18 marzo 2021) A San Siro Milan e Manchester United si affrontano per un posto ai quarti di finale di Europa League, si riparte dall’1-1 dell’andata. La prima chance è per gli ospiti con Bruno Fernandes che calcia dal limite dell’area ma non trova la porta. I rossoneri rispondono con Kessie, parata facile che scalda i guanti a Henderson. Al 25? occasione enorme per Calhanoglu dall’interno dell’area di rigore, ma il turco si coordina male per una conclusione in controbalzo e cicca il pallone. Occasione per Saelemaekers nel finale, il belga centra la porta con il destro, ma anche in questo caso è un intervento semplice per Henderson. Altra chance allo scadere dei primi 45? con Krunic, il tiro del bosniaco termina a lato dopo una bella azione corale. Nella ripresa colpisce a freddo lo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) A San Sirosi affrontano per un posto aidi finale di, si riparte dall’1-1 dell’andata. La prima chance è per gli ospiti con Bruno Fernandes che calcia dal limite dell’area ma non trova la porta. I rossoneri rispondono con Kessie, parata facile che scalda i guanti a Henderson. Al 25? occasione enorme per Calhanoglu dall’interno dell’area di rigore, ma il turco si coordina male per una conclusione in controbalzo e cicca il pallone. Occasione per Saelemaekers nel finale, il belga cla porta con il destro, ma anche in questo caso è un intervento semplice per Henderson. Altra chance allo scadere dei primi 45? con Krunic, il tiro del bosniaco termina a lato dopo una bella azione corale. Nella ripresa colpisce a freddo lo ...

Advertising

NoireButterfly_ : MILAN MILAN SOLO CON TE ABBIAMO IL DNA EUROPEO 7 CHAMPIONS RICORDIAMOLO E IL DIO IBRA CHE RIENTRA NON POSSIAM PERDE… - MassimoCaputi : #Pogba entra nel 2 tempo, segna e decide la sfida qualificando il Manchester United. Per il Milan è un vero peccato… - LucaPolidoro75 : @Teo__Visma @acmilan La differenza la fanno i giocatori. Pogba che non giocava da tempo immemore entra e la risolve… - Avdax_ : Scarsi da buttare non siamo. Manca il Bruno Fernandes o il Pogba della situazione che ti entra dalla panchina e ti… - fanpage : Il Milan è fuori dall'Europa League #MilanManchesterUnited -