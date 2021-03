Pogba elimina un Milan incerottato Resta solo la Roma

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) Passalache per la seconda volta in cinque anni è l’italiana ad andare più lontano in Europa. Une con tante assenze saluta l’Europa League con i rimpianti di chi sa che anche contro una corazzata come il Manchester United, con la squadra al completo sarebbe stata tutt’altra storia. Un errore individuale condanna i rossoneri ad una serata da rimpianti e delusioni. Esce da sfavorita con la consapevolezza di aver giocato un doppio confronto da applausi. E nell’ambito del percorso di crescita degli uomini di Pioli una esperienza del genere non può che essere utile per la squadra più giovane del nostro campionato. Senza Calabria,gnoli, Rebic, Leao, Bennacer e con Ibrahimovic costretto a partire dalla panchina e con Castillejo da falso nove, ilparte ...