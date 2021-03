Pochi giorni dopo la madre, morto per corona virus anche il figlio 53enne: famiglia originaria di Vieste Raccolta fondi per la famiglia di Paolo Guida che era titolare di un ristorante a Breno (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Paolo Guida, titolare del ristorante Pizza Break di Breno, in provincia di Brescia, è morto a soli 53 anni a causa del Covid, che Pochi giorni prima aveva portato via la madre. Paolo viveva a Piamborno, sempre nel bresciano, ma era originario di Vieste, nel Gargano, dove è stata trasportata la sua salma. Alla notizia della morte tantissime persone hanno espresso il desiderio di dimostrare solidarietà alla famiglia di Paolo con un aiuto economico, così don Cristian Favalli, parroco di Piamborno e Cogno, ha deciso di avviare una Raccolta fondi su GoFundMe. “Ho fatto visita alla moglie ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito il comunicato:delPizza Break di, in provincia di Brescia, èa soli 53 anni a causa del Covid, cheprima aveva portato via laviveva a Piamborno, sempre nel bresciano, ma era originario di, nel Gargano, dove è stata trasportata la sua salma. Alla notizia della morte tantissime persone hanno espresso il desiderio di dimostrare solidarietà alladicon un aiuto economico, così don Cristian Favalli, parroco di Piamborno e Cogno, ha deciso di avviare unasu GoFundMe. “Ho fatto visita alla moglie ...

