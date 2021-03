Pochi giorni dopo la madre, morto per corona virus anche il figlio 53enne: famiglia di origine pugliese (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Paolo Guida, titolare del ristorante Pizza Break di Breno, in provincia di Brescia, è morto a soli 53 anni a causa del Covid, che Pochi giorni prima aveva portato via la madre. Paolo viveva a Piamborno, sempre nel bresciano, ma era originario di Vieste, nel Gargano, dove è stata trasportata la sua salma. Alla notizia della morte tantissime persone hanno espresso il desiderio di dimostrare solidarietà alla famiglia di Paolo con un aiuto economico, così don Cristian Favalli, parroco di Piamborno e Cogno, ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe. “Ho fatto visita alla moglie Monserrata e alle figlie Francesca e Aurora, portando a nome delle nostre comunità un abbraccio e un po’ di conforto. Purtroppo sono costrette a casa per la quarantena. Appena sarà possibile – ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Paolo Guida, titolare del ristorante Pizza Break di Breno, in provincia di Brescia, èa soli 53 anni a causa del Covid, cheprima aveva portato via la. Paolo viveva a Piamborno, sempre nel bresciano, ma era originario di Vieste, nel Gargano, dove è stata trasportata la sua salma. Alla notizia della morte tantissime persone hanno espresso il desiderio di dimostrare solidarietà alladi Paolo con un aiuto economico, così don Cristian Favalli, parroco di Piamborno e Cogno, ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe. “Ho fatto visita alla moglie Monserrata e alle figlie Francesca e Aurora, portando a nome delle nostre comunità un abbraccio e un po’ di conforto. Purtroppo sono costrette a casa per la quarantena. Appena sarà possibile – ...

Ultime Notizie dalla rete : Pochi giorni Rogo in più antico ristorante del Milanese scatena raccolta fondi Le fiamme sono partite dalla cucina e in pochi minuti, salendo attraverso una cappa aspirante, ... ha fatto partire una raccolta fondi online sulla piattaforma gofundme.com che in quattro giorni ha già ...

EMA ASTRAZENECA, DIRETTA CONFERENZA STAMPA/ 'Aggiornare foglio illustrativo vaccino' " Ci sono pochi casi rari, ma non abbiamo prove che dimostrino una correlazione stretta col vaccino. Dopo giorni di analisi, non possiamo escludere relazioni tra questi casi e il vaccino. Apriremo un'...

La sindaca Casanova "Centro vaccini in Fiera al via in pochi giorni" IL GIORNO Champions, il sorteggio dei quarti: c'è il City a caccia del Bayern A Nyon si decide la composizione delle sfide tra le migliori 8 d'Europa. Occhio anche a Liverpool, Psg e Real. E in silenzio avanzano le talentuose Dortmund e Chelsea ...

Sayma ha fretta: viene alla luce in strada CASTEL GOFFREDO. Nascere in strada, all’alba del secondo giorno di zona rossa, in piena pandemia. Viene al mondo così Sayma, nata da genitori originari del Bangladesh, dopo una notte rocambolesca e ch ...

