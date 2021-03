PlayStation, Xbox e l'industria videoludica uniti contro l'ondata di crimini d'odio verso gli asiatici americani (Di giovedì 18 marzo 2021) Diverse società del settore dei videogiochi si sono pronunciate per condannare l'ondata di crimini ispirati dall'odio contro gli asiatici americani e le comunità delle Isole del Pacifico negli Stati uniti. Gli Stati uniti hanno visto xenofobia e razzismo diretti verso questi gruppi dall'inizio della pandemia di Covid-19, che l'ex presidente degli Stati uniti Donald Trump ha più volte chiamato "virus cinese" o "kung flu." Quest'anno si sono verificati numerosi attacchi violenti contro gli asiatici negli Stati uniti e poco tempo fa in Georgia un uomo ha ucciso otto persone, con sei donne asiatiche tra le vittime. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Diverse società del settore dei videogiochi si sono pronunciate per condannare l'diispirati dall'glie le comunità delle Isole del Pacifico negli Stati. Gli Statihanno visto xenofobia e razzismo direttiquesti gruppi dall'inizio della pandemia di Covid-19, che l'ex presidente degli StatiDonald Trump ha più volte chiamato "virus cinese" o "kung flu." Quest'anno si sono verificati numerosi attacchi violentiglinegli Statie poco tempo fa in Georgia un uomo ha ucciso otto persone, con sei donne asiatiche tra le vittime. Leggi altro...

