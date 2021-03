Più strade alle donne | la nuova inutile battaglia del neofemminismo da salotto con Ferragni e Elodie

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Più. Viva la toponomastica in rosa. Ilha trovato un’altrasalottiera da condurre. Unache, come tutte le altre, non arrecheràalcun beneficio. Dopo la guerra al vocabolario sessista del duo Boldrini-Murgia, ecco la guerra alla toponomastica virilizzata. E’ il settimanale Vanity Fair a farsi paladino di questa ennesima crociata declinata in termini conflittuali. Sarebbe bastato dire “largo” nella toponomastica. Invece si va sempre a parare sull’accusa di maschilismo. E le vie e led’Italia la subiscono senza potersi difendere… Vanity Fair e la copertina “femminista” Dunque, tuona Vanity Fair, in Italia, solo il 4% delle ...