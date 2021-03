Pioli: “Meritavamo di più, ora bisogna pensare al campionato” (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dei rossoneri, sconfitti dal Manchester United in Europa League: “Grazie per i complimenti ma è una delusione e un’eliminazione che dispiace perchè abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo segnare nel primo tempo, sarebbe cambiato molto. La squadra meritava ma purtroppo bisognava metterci qualcosa in più e non ci siamo riusciti. Il Manchester è una squadra molto forte, che in Champions con il PSG e il Lipsia aveva subito meno gol e che ha battuto il City due settimane fa. I meriti nostri ci sono, nei due gol subiti ci sono più nostri demeriti che loro qualità. E un gol per quanto creato dovevamo farlo. Poi mi viene difficile rimproverare qualcosa, i ragazzi hanno messo tutto ma volevamo passare, non esserci riusciti ci dispiace molto. Ora ci buttiamo sul ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dei rossoneri, sconfitti dal Manchester United in Europa League: “Grazie per i complimenti ma è una delusione e un’eliminazione che dispiace perchè abbiamo giocato da grande squadra. Dovevamo segnare nel primo tempo, sarebbe cambiato molto. La squadra meritava ma purtroppova metterci qualcosa in più e non ci siamo riusciti. Il Manchester è una squadra molto forte, che in Champions con il PSG e il Lipsia aveva subito meno gol e che ha battuto il City due settimane fa. I meriti nostri ci sono, nei due gol subiti ci sono più nostri demeriti che loro qualità. E un gol per quanto creato dovevamo farlo. Poi mi viene difficile rimproverare qualcosa, i ragazzi hanno messo tutto ma volevamo passare, non esserci riusciti ci dispiace molto. Ora ci buttiamo sul ...

