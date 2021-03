Pillola anticoncezionale e trombosi, Giorgio Palù sconsiglia il vaccino AstraZeneca? No, non lo ha detto (Di giovedì 18 marzo 2021) Alcune affermazioni del presidente dell’AIFA Giorgio Palù alla trasmissione Porta a porta (puntata del 16 marzo) sono state riportate su diversi quotidiani, generando alcune incomprensioni su quanto è stato effettivamente detto. L’argomento è quello dei casi di trombosi venosa in donne che avevano assunto la Pillola anticoncezionale prima del vaccino anti Covid19. Sono i giorni della sospensione cautelativa al vaccino contro il nuovo Coronavirus di AstraZeneca. Alcuni casi di trombosi verificatisi dopo l’inoculazione hanno scatenato il panico, portando l’AIFA a sospendere la distribuzione in attesa della certificazione da parte dell’EMA della assenza di un collegamento causa-effetto. Per chi ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Alcune affermazioni del presidente dell’AIFAalla trasmissione Porta a porta (puntata del 16 marzo) sono state riportate su diversi quotidiani, generando alcune incomprensioni su quanto è stato effettivamente. L’argomento è quello dei casi divenosa in donne che avevano assunto laprima delanti Covid19. Sono i giorni della sospensione cautelativa alcontro il nuovo Coronavirus di. Alcuni casi diverificatisi dopo l’inoculazione hanno scatenato il panico, portando l’AIFA a sospendere la distribuzione in attesa della certificazione da parte dell’EMA della assenza di un collegamento causa-effetto. Per chi ha ...

Advertising

emmabonino : Il 10 marzo 1971 per le donne è diventato legale utilizzare la pillola anticoncezionale. Voglio ringraziare per que… - PARABAVTAI : RT @ohmoonriver: Nessuna sorpresa, se fossero gli uomini a dover prendere la pillola anticoncezionale gli studi per ridurre gli effetti col… - arianna_minelli : RT @ohmoonriver: Nessuna sorpresa, se fossero gli uomini a dover prendere la pillola anticoncezionale gli studi per ridurre gli effetti col… - MauraSpinelli : RT @HMQueenBee: Vi voglio così preoccupati per la trombosi venosa anche quando a causarla è la pillola anticoncezionale che la vostra ragaz… - ve10ve : RT @f_ronchetti: #Palù ha ottenuto quello che voleva: poltrone e attenzione mediatica. Buon divertimento. -