Pier Silvio, una pagina di affetto: “Caro papà, sei unico: tanti auguri” (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione della festa del papà su alcuni quotidiani, come Il Secolo XIX, è apparsa una pagina pubblicitaria dedicata al padre a firma di Pier Silvio Berlusconi Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 marzo 2021) In occasione della festa delsu alcuni quotidiani, come Il Secolo XIX, è apparsa unapubblicitaria dedicata al padre a firma diBerlusconi

Advertising

Corriere : Pier Silvio Berlusconi e la pagina di auguri a suo padre Silvio per la festa del papà: ... - IlContiAndrea : Gli auguri di Pier Silvio #Berlusconi a suo padre sulle pagine del Corriere della Sera, il Messaggero e il Giornale… - HuffPostItalia : Festa del papà, gli auguri inconsueti di Pier Silvio Berlusconi - DrinhoAle : RT @Agenzia_Ansa: Il messaggio di auguri di Pier Silvio Berlusconi per la #festadelpapà Scrive sui giornali: 'Papà sei unico' #19marzo #Sa… - rada_maja : RT @Agenzia_Ansa: Il messaggio di auguri di Pier Silvio Berlusconi per la #festadelpapà Scrive sui giornali: 'Papà sei unico' #19marzo #Sa… -