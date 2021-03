Piazzapulita | anticipazioni 18 marzo 2021

(Di giovedì 18 marzo 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 18, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: la sospensione del vaccino Astrazeneca e l’attesa pronuncia dell’EMA; l’Italia che sarà e le sfide che il Governo Draghi deve affrontare.: ospiti 18Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola; l’ex Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) Guido Rasi; lo scrittore Paolo Giordano; i giornalisti Massimo Gramellini, Angela Mauro e Antonio Padellaro; il Presidente dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli; il ...

Piazzapulita torna domani giovedì 18 marzo in prima serata su La7. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata di domani sera. Conduce il giornalista Corrado Formigli.