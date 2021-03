Pianeta Milan è tornato su Instagram!

Advertising

Group8g : @AncelottiIl @FrancescoOrdine E poi ci meravigliamo se là premier e di un altro pianeta ... e ma sia mai toccare il Milan ... - sBorrovic : @XanZar10 Ma chi è? E perché parla dell'Inter se scrive per pianeta milan? - IAmAntipatico : @XanZar10 'Pianeta Milan' e parla dell'Inter. Che coglione. - bonerismo1 : RT @Emiliangiolo: Potete ridere e scherzare qui sopra ma ci sono dei punti che devono rimanere fissi: - Galliani Adriano è stato il più gra… - Emiliangiolo : Potete ridere e scherzare qui sopra ma ci sono dei punti che devono rimanere fissi: - Galliani Adriano è stato il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pianeta Milan

Pianeta Milan

...che la società avranno un ruolo importante nel favorire l'adattamento al nostroche cambia'. L'attaccante delè stato convocato... Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram ...L'attaccante delè stato convocato... Read More Flash Lucca: metadone alla figlia neonata, ...Diventare una piattaforma di moda sostenibile con un impatto positivo per le persone e il. E' ...Marcelino, attuale allenatore dell'Athletic Bilbao, ha parlato delle possibilità di sedere sulla panchina di Milan e Inter. La rivelazione ...Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha raccontato un retroscena sulla sua avventura al Milan. Queste le sue parole ...