Phoebe Dynevor entra nel cast di 'The Color Room' nel ruolo di Clarice Cliff (Di giovedì 18 marzo 2021) Sarà Phoebe Dynevor a interpretare Clarice Cliff, un'artista pioniera della lavorazione della ceramica. Il film uscirà nei cinema a fine anno È Phoebe Dynevor ad affiancare Matthew Goode, che abbiamo conosciuto in Downton Abbey, nel film di Ofelia Claire McCarthy, intitolato "The Color Room". La notizia appena è arrivata, ha messo in fibrillazione i fan dell'attrice star della famosa serie Netflix Bridgerton. Questo 2021 per Phoebe Dynevor è veramente un anno d'oro. La sua carriera sta letteralmente decollando, grazie anche alla sua bravura di attrice. Non si conoscono molti dettagli della sua vita privata, se non che ama la lettura.

