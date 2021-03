Peugeot 308 | nuovo stile e motori ibridi Ma la grinta rimane la stessa – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

Sguardo arcigno, grande bocca frontale e "zanne luminose": ha un aspetto quasi felino la nuova308. La media francese si rinnova completamente, scommettendo su un design audace, che riprende ed evolve i concetti visti su 208 e 508, e suzzazioni plug-in hybrid e termiche, benzina o diesel. Il tutto per riconfermarsi un pilastro del business, con le due generazione precedenti che, dal 2007, sono state vendute in oltre sette milioni di esemplari. La nuova 308 è cresciuta di 11 cm in lunghezza, per un totale di 437; contestualmente il passo è lievitato di 5,5 a 267,5 cm: ne consegue un abitacolo più spazioso, specie per chi siede dietro. Si riduce di 2 cm l'altezza, a 144 cm, cosicché l'auto appare più slanciata che in passato. Il bagagliaio offre una volumetria utile di 412 litri (361 per la versione ibrida ...