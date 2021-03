Personaggi e cast di Sky Rojo, con Lalì Esposito e Miguel Angel Silvestre, dal 19 marzo su Netflix (Di giovedì 18 marzo 2021) Tre donne alla guida del cast di Sky Rojo: la nuova creatura di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, creatori de La Casa di Carta, Vis a Vis e White Lines, punta tutto su Personaggi femminili la cui scommessa è riuscire a passare da vittime di violenza sessuale ad artefici del loro destino. Il cast di Sky Rojo, dal 19 marzo su Netflix con la prima stagione, è guidato dal trio al femminile composto dalla spagnola Verónica Sánchez (già scelta da Pina e Lobado per Il Molo Rosso), dall’attrice cubana Yany Prado (La Doble Vida de Estela Carillo, Ringo) e da quello che forse è il volto più conosciuto dal pubblico italiano, l’attrice e cantante argentina Lali Espósito. Star dei social da 8 milioni di fan su Instagram, la Esposito è nota per aver fatto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Tre donne alla guida deldi Sky: la nuova creatura di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, creatori de La Casa di Carta, Vis a Vis e White Lines, punta tutto sufemminili la cui scommessa è riuscire a passare da vittime di violenza sessuale ad artefici del loro destino. Ildi Sky, dal 19sucon la prima stagione, è guidato dal trio al femminile composto dalla spagnola Verónica Sánchez (già scelta da Pina e Lobado per Il Molo Rosso), dall’attrice cubana Yany Prado (La Doble Vida de Estela Carillo, Ringo) e da quello che forse è il volto più conosciuto dal pubblico italiano, l’attrice e cantante argentina Lali Espósito. Star dei social da 8 milioni di fan su Instagram, laè nota per aver fatto ...

