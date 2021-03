Perseverance si muove tra le rocce marziane | ecco i primi suoni inviati da Marte dal Rover Perseverance della Nasa – Video

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Questo è il suono di me che guido sulle”. Così recita il post su Twitterpagina ufficiale del Mars. L’agenzia statunitense ha pubblicato nuoviregistrati dal veicolo spaziale mentre percorre la superficie di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le sei ruote ammortizzate disono fatte di alluminio, con i raggi e i tasselli per la trazione realizzati invece in titanio . Ogni ruota ha un motore, ma solo le due anteriori e le due ...sisul fondale pietrificato di un antico delta che portava acqua abbondante nel Jazero Crater scavato dalla caduta di un corpo celeste e diventato un lago esteso 45 chilometri: è ...L''esploratore' della Nasa Perseverance ha trasmesso le prime registrazioni dei suoi spostamenti sul pianeta rosso. Ha 2 microfoni: il primo aveva già catturato uil suono del vento, l'altro invece è q ...Secondo gli scienziati, l’analisi dei suoni può dare un valore aggiunto alle attività di ricerca di Perseverance: la dimensione sonora, infatti, è completamente differente rispetto a quella visiva e c ...