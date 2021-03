Perché le Spac stanno avendo così tanto successo

Leggi su wired

(Di giovedì 18 marzo 2021) Wall Street in New York City – (Photo by JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)Sono una strada più economica e veloce per aprirsi al mercato rispetto alla tradizionale offerta pubblica iniziale (Ipo),da riscuotere inarrestabilein tutto il mondo. Lesono special purpose acquisition companies, ovvero veicoli di investimento quotati sul mercato azionario con il solo obiettivo di individuare un’azienda target, comprarne un pacchetto di azioni e trascinarla sui listini di Borsa. Funzionano come una “mega-colletta”: uno sponsor fonda la società-veicolo, che non possiede né idee né asset, e cerca soci finanziari per individuare la partnership e fondersi con una vera impresa nel giro di due anni. Chi investe nellaha l’obiettivo di guadagnare dall’aumento del valore delle azioni della società target, ...