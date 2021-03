Perché il futuro del Paese passa per il rilancio dell’economia sociale (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle situazioni di incertezza radicale tipiche dei momenti di crisi sono le idee (più che le istituzioni o le organizzazioni) a orientare il cambiamento. Idee in grado di misurarsi con trasformazioni economiche e sociali già in atto da tempo e che la pandemia ha accelerato. Tra queste idee, una visione dei rapporti tra pubblico e privato che si discosti dai binari di una divisione dei compiti in cui il bene comune è responsabilità esclusiva dello Stato e l’interesse generale per definizione non può essere perseguito da organizzazioni private. L’economia sociale smentisce questa dicotomia e la sua funzione andrebbe presa sul serio in una prospettiva di ricostruzione del Paese. Malgrado la sfiducia nella possibilità di governare la complessità del nostro tempo con le regole del secolo scorso – che ha minato le forze politiche riformiste e moderate, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelle situazioni di incertezza radicale tipiche dei momenti di crisi sono le idee (più che le istituzioni o le organizzazioni) a orientare il cambiamento. Idee in grado di misurarsi con trasformazioni economiche e sociali già in atto da tempo e che la pandemia ha accelerato. Tra queste idee, una visione dei rapporti tra pubblico e privato che si discosti dai binari di una divisione dei compiti in cui il bene comune è responsabilità esclusiva dello Stato e l’interesse generale per definizione non può essere perseguito da organizzazioni private. L’economiasmentisce questa dicotomia e la sua funzione andrebbe presa sul serio in una prospettiva di ricostruzione del. Malgrado la sfiducia nella possibilità di governare la complessità del nostro tempo con le regole del secolo scorso – che ha minato le forze politiche riformiste e moderate, ...

