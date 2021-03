Perché il 18 marzo è la Giornata nazionale delle vittime del Covid (Di giovedì 18 marzo 2021) D'ora in avanti il 18 marzo sarà ufficialmente la Giornata nazionale delle vittime del Covid, un'occasione importante per celebrare la memoria di tutte quelle persone che hanno perso la vita a causa del maledetto coronavirus. Proprio in questa data, nel 2020, a pochi giorni dalla proclamazione dell'emergenza e del lockdown generale, l'Italia intera rimaneva infatti impietrita davanti alle immagini dei mezzi militari che, uno dopo l'altro, in una composta processione silenziosa, si muovevano lungo le strade della città di Bergamo per trasportare le bare dei defunti. L'istituzione di questa Giornata nazionale delle vittime del Covid è arrivata con l'ok unanime della commissione Affari costituzionali del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 marzo 2021) D'ora in avanti il 18sarà ufficialmente ladel, un'occasione importante per celebrare la memoria di tutte quelle persone che hanno perso la vita a causa del maledetto coronavirus. Proprio in questa data, nel 2020, a pochi giorni dalla proclamazione dell'emergenza e del lockdown generale, l'Italia intera rimaneva infatti impietrita davanti alle immagini dei mezzi militari che, uno dopo l'altro, in una composta processione silenziosa, si muovevano lungo le strade della città di Bergamo per trasportare le bare dei defunti. L'istituzione di questadelè arrivata con l'ok unanime della commissione Affari costituzionali del ...

