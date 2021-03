Pensioni 2021, ultime: Quota 41 lanciano la petizione ‘Blocchiamo il DDL 2855’ (Di giovedì 18 marzo 2021) Le ultime novità sulla riforma Pensioni sono svariate, il tema infatti é tornato ad essere molto caldo, da un lato vi sono i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che hanno richiesto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di riaprire il cantiere previdenziale, dall’altro vi é il Ministro Orlando che pare abbia detto che la previdenza non rientra al momento tra le priorità ma più gli ammortizzatori ed il Lavoro, dato il contesto attuale, ed infine vi sono le varie proposte che sono arrivate ai lavoratori dalla Quota 92, proposta da DelRio, al Ddl 2855 depositato dalla Lega a prima firma Durigon. Questa proposta di legge a prima vista aveva trovato l’interesse dei precoci giacché tratta della Quota 41 per tutti, nonché ad una lettura più puntuale, furono in molti a scriverci allibiti dal fatto che si menzionasse ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 18 marzo 2021) Lenovità sulla riformasono svariate, il tema infatti é tornato ad essere molto caldo, da un lato vi sono i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che hanno richiesto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di riaprire il cantiere previdenziale, dall’altro vi é il Ministro Orlando che pare abbia detto che la previdenza non rientra al momento tra le priorità ma più gli ammortizzatori ed il Lavoro, dato il contesto attuale, ed infine vi sono le varie proposte che sono arrivate ai lavoratori dalla92, proposta da DelRio, al Ddl 2855 depositato dalla Lega a prima firma Durigon. Questa proposta di legge a prima vista aveva trovato l’interesse dei precoci giacché tratta della41 per tutti, nonché ad una lettura più puntuale, furono in molti a scriverci allibiti dal fatto che si menzionasse ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni aprile 2021 in anticipo anche per il mese di aprile 2021, l’INPS… https://t… - marinellazetti : Dove vanno a finire le #pensioni dei #giornalisti? #INPGI - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni aprile 2021 in anticipo anche per il mese di aprile 2021, l’INPS… -