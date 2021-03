Pedopornografia via social , sequestrati migliaia di video e immagini: 3 arresti (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – Tre persone arrestate, 119 indagati, 28mila immagini e 8mila video a carattere pedopornografico, più di 230 dispositivi informatici di varia natura (cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, account email e profili social associati) sequestrati e oltre 100 perquisizioni. E’ il bilancio dell’operazione ‘Canada 2.0’ della Polizia, iniziata più di un anno fa su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di una vasta indagine di contrasto alla Pedopornografia online, condotta a carico di svariati soggetti che utilizzavano social network per scambiare materiale, anche in ambito internazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) – Tre persone arrestate, 119 indagati, 28milae 8milaa carattere pedopornografico, più di 230 dispositivi informatici di varia natura (cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, account email e profiliassociati)e oltre 100 perquisizioni. E’ il bilancio dell’operazione ‘Canada 2.0’ della Polizia, iniziata più di un anno fa su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di una vasta indagine di contrasto allaonline, condotta a carico di svariati soggetti che utilizzavanonetwork per scambiare materiale, anche in ambito internazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

