Pedopornografia | si scambiavano sui social video di minori abusati | tre arresti e 119 indagati

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tre persone sono state arrestate e 119 indagate in varie Regioni con l'accusa di aver partecipato a uno scambio suidi immagini edio vittime di violenze, tra i quali ...

Tre persone sono state arrestate e 119 indagate in varie Regioni con l'accusa di aver partecipato a uno scambio sui social di immagini e video di minori abusati o vittime di violenze, tra i quali ...... ha scoperto l'orrore: insieme ai messaggi i mrmbri del gruppo whatsapp sifoto e video aventi per oggetto violenze e rapporti sessuali con bambini, alcune delle quali utilizzate anche ...Si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze, tra i quali anche neonati. La rete è stata scoperta dalla Polizia Postale al termine di un'indagine coordinata dalla ...ROMA – Si scambiavano sui social immagini e video ... associazioni non governative al Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online dalla Polizia Postale. Gli accertamenti hanno ...