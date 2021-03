Pedopornografia | si scambiavano foto di neonati | oltre cento indagati

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’attività, iniziata più di un anno fa dalla Polizia Postale di Reggio Calabria sotto la direzione della Procura della Repubblica Distrettuale di Catanzaro, guidata dal Procuratore Capo dott. Nicola Gratteri, e con il coordinamento del Procuratore Aggiunto dott. Giancarlo Novelli, trova origine nelle segnalazioni di carattere internazionale recepite dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito del coordinamento svolto in tale materia.perquisizioni sono state eseguite dalla Polizia su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di una vasta indagine di contrasto allaonline, condotta a carico di svariati soggetti che utilizzavano social network per scambiare materiale, anche in ambito internazionale. Gli upload del materiale illecito riguardavano minori abusati o vittima di violenze, la ...

Il Fatto Quotidiano

Si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze, tra i quali anche neonati ed enti esteri e associazioni non governative al Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online. Indagate 119 persone e tre arrestate nell'ambito di una vasta indagine di contrasto alla pedopornografia online: i soggetti si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze, la maggior parte in tenera età. L'attività, iniziata più di un anno fa dalla Polizia Postale di Reggio Calabria. Tre arresti. In tre di questi casi, l'ingente quantitativo di media pedopornografici rinvenuti ha fatto scattare l'arresto in flagranza di reato dei responsabili, residenti nelle province di Imperia.