Pedopornografia online | sequestrati migliaia di video e immagini | 3 arresti e 119 indagati

Mauro5514 : RT @poliziadistato: Operazione #poliziapostale di Reggio Calabria contro la pedopornografia online : 119 indagati e 3 arrestati. Le segnala… - Alessan67153720 : RT @poliziadistato: Operazione #poliziapostale di Reggio Calabria contro la pedopornografia online : 119 indagati e 3 arrestati. Le segnala… - maria_agneset : RT @poliziadistato: Operazione #poliziapostale di Reggio Calabria contro la pedopornografia online : 119 indagati e 3 arrestati. Le segnala… - MarzanoTitty : RT @poliziadistato: Operazione #poliziapostale di Reggio Calabria contro la pedopornografia online : 119 indagati e 3 arrestati. Le segnala… - ManuPalo67 : Operazione #poliziapostale di Reggio Calabria contro la pedopornografia online : 119 indagati e 3 arrestati. Le seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia online

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Oltre cento perquisizioni sono state eseguite dalla Polizia su tutto il territorio nazionale, nell'ambito di una vasta indagine di contrasto alla, condotta a carico di svariati soggetti che utilizzavano social network per scambiare materiale, anche in ambito internazionale. L'attività, iniziata più di un anno fa dalla ...Tre persone arrestate, 119 indagati, 28 mila immagini e 8 mila video a carattere pedopornografico e oltre 230 dispositivi informatici (cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, account ...Tre arresti e oltre cento perquisizioni sono state eseguite dalla Polizia su tutto il territorio nazionale, nell'ambito di una vasta indagine di contrasto alla pedopornografia online, condotta a caric ...Gli indagati coprono un’ampia forbice anagrafica, compresa tra i 18 e i 72 anni, «circostanza che - spiegano gli investigatori - unita alla dislocazione in diversi contesti sociali, mette in risalto l ...