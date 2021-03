Pedopornografia | 3 arresti e 119 indagati sparsi per tutta Italia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tre persone in arresto e altre 119 indagate in varie Regioni. L’accusa è di aver partecipato a uno scambio sui social di immagini e video pedopornografici, in cui i minori venivano abusati. Tra di loro anche neonati. I trasgressori hanno tutti tra i 18 ed i 72 anni. Gli investigatori della polizia di Catanzaro hanno individuato 28mila immagini e ottomila video a carattere pedopornografico, 220 i dispositivi informatici sequestrati. Nel gruppo degli: “professionisti, studenti, disoccupati, pensionati, impiegati pubblici e privati, militari, un appartenente alle forze di polizia e una guardia giurata”. Gli accertamenti hanno consentito di identificare una ad una le 119 persone. I tre arrestati sono invece residenti nelle province di Imperia, Pistoia e Reggio Calabria. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati tablet, cellulari, hard ...

