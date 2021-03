Pd | Letta nomina la Segreteria nazionale

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il segretario del Partito Democratico, Enrico, hato oggi la, di cui darà comunicazione alla Direzione, in base allo statuto.Questi i componenti, con le varie deleghe: Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare; Istituzioni, Tecnologie e Pianodi Riforma e Resilienza Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario; Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture Chiara Braga, 41 anni, parlamentare; Missione Giovani Chiara Gribaudo, 39 anni, parlamentare; Politiche per la Parità Cecilia D’Elia, 57 anni, portavoce della Conferenzadelle donne democratiche; Politiche per la Sicurezza Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare; Giustizia ...

repubblica : ?? Pd, Letta nomina la nuova segreteria del partito: sedici membri, otto uomini e otto donne - MariMario1 : RT @LucioMalan: Perché Letta nomina in segreteria “8 uomini e 8 donne” e contemporaneamente chiede di approvare il #DdlZan per il quale mas… - Straccia2 : RT @SkyTG24: Pd, Enrico Letta nomina la nuova Segreteria nazionale: ecco la lista - CastigliMirella : RT @pietroraffa: ++ Pd: Letta nomina segreteria, 8 uomini e 8 donne ++ - SkyTG24 : Pd, Enrico Letta nomina la nuova Segreteria nazionale: ecco la lista -

Ultime Notizie dalla rete : Letta nomina

Oggi inveceha proceduto alladella segreteria nazionale, che sulla base dello statuto prevede la perfetta parità di genere, un nodo politico scoperto nella comunità dem esploso in ...... mentreformalizzerà in un secondo momento ladel coordinatore della segreteria. Dall'esperienza del governo precedente arrivano Antonio Misiani , ex viceministro al Mef, che diventa ...EMPOLI. L’empolese Irene Tinagli, economisiat, europarlamentare e presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, è la nuova vicesegretaria del Partito democra ...Chiara Braga, deputata comasca del Pd, nella squadra nominata dal nuovo segretario dei democratici, Enrico Letta. Un gruppo composto da ...