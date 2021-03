Pd | Letta nomina la nuova segreteria nel rispetto della parità di genere

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nel nuovo organismo otto donne e otto uomini. Poi annuncia: "Per il voto ai sedicenni iniziamo dalle amministrative". Per i giovanissimi propone anche un mini-Erasmus pagato con il Next Generation Ue

Enricocorre. A una manciata di giorni dal suo insediamento ha già chiuso il capitolo organismi interni con ladei due vice ieri e della segreteria oggi: mercoledì prossimo alle 9 è la fissata ...Chiara Braga, deputata comasca del Pd, entra a far parte della squadra costruita dal nuovo segretario dei democratici, Enrico. Unaimportante e di prestigio per l'esponente lariana dei dem. E la stessa Braga ha affidato a Facebook i suprimi ringraziamenti. "Grazie di cuore a Enricoper la fiducia. Per me è ...L’assessore all’Ambiente Raffaele Del Giudice ed ex vicesindaco scelto come nuovo amministratore unico della società partecipata dei ...MANTOVA. Il neo segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, ieri ha nominato la nuova segreteria che lo affiancherà nella conduzione del partito. Per i mantovani le notizie non sono buone. L’unico loro ...