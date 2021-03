Pd | ‘gender equity’ e molto unitaria | la ‘mappa’ della segreteria Letta**

Leggi su ildenaro

Roma, 18 mar (Adnkronos) – Abbastanza giovane, anche se non giovanissima, perfettamente bilanciata tra uomini e donne, con il giusto mix tra novità e esperienza e, soprattutto,. La nuovadel Pd nominata da Enrico Letta (manca solo la comunicazione alla Direzione) è stata costruita dal neo segretario dem con mano sapiente e in coerenza con le prime indicazioni date in Assemblea. Tutte le aree interne hanno subito espresso apprezzamento, un record in casa dem. Manca il fondamentale ruolo di coordinatore, che dovrebbe andare a Marco Meloni e che dovrebbe essere ufficializzato più in avanti.