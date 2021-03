Pd | ' gender equity' e molto unitaria | la ' mappa' della segreteria Letta** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Alla Salute va Sandra Zampa (64 anni), una materia che conosce bene essendo stata tra i vice di Roberto Speranza nel Conte II. Giornalista e ex parlamentare, la Zampa ha sempre riconosciuto come unico riferimento Romano Prodi, di cui è stata anche portavoce. Ancora per quel che riguarda le donne, alle Politiche per la parità c'è Cecilia D'Elia (57 anni), portavoceConferenza nazionale delle donne democratiche, area Zingaretti. Mentre è la ex parlamentare Manuela Ghizzoni (59 anni), sulle posizioni di AreaDem, a occuparsi di Istruzione, università e ricerca. La deputata Susanna Cenni (57 anni), ha avuto Politiche agricole, alimentari e forestali, tutti temi di cui si occupa già in Parlamento. E' vicina alle posizioni di Gianni Cuperlo. Tra gli uomini conferma nel ruolo chiave di responsabile Organizzazione a Stefano Vaccari (53 anni): ...