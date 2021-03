Pd | domani Letta vede eurodeputati | Benifei lascia incarico capodelegazione**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – ‘ho convocato la riunione degliPd per incontrare il neosegretario, che ringrazio per la volontà di avviare immediatamente il dialogo con il nostro gruppo parlamentare e per la grande attenzione mostrata nel suo discorso di candidatura al lavoro della delegazione e alle sfide europee che abbiamo davanti”. Così Brando, capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Europeo.“Ritengo giusto -aggiunge- presentarmi alla riunione come dimissionario dalla mia carica di capodelegazione, per permettere le opportune valutazioni al segretario del mio partito e ai colleghi, alla luce della nuova fase politica. Credo che da parte mia, essendo stato eletto in un momento totalmente diverso dall’attuale, sia un atto doveroso soprattutto per rispetto del ruolo politico del ...