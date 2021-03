Pavia | giunta Lombardia sospende incarico a dg ospedale dopo arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Ladella Regione, su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha disposto "la sospensione immediata del dottor Michele Brait dall'di direttore generale dell'azienda socio sanitaria territoriale (Asst) dicon conseguente sospensione del trattamento economico". Brait è ai domiciliari da questa mattinaun blitz della Guardia di finanza dinell'ambito di un'indagine con al centro l'ipotesi di turbativa d'asta e frode nelle pubbliche forniture per i servizi di trasporto in ambulanza. "Laregionale ha anche deliberato di avviare un procedimento di verifica finalizzato ad assumere determinazioni in merito al contratto del ...