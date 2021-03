Pavia: 4 arresti per appalti truccati su servizi di trasporto in ambulanza (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono il direttore generale dell'Asst di Pavia Michele Brait, un funzionario dell'azienda sanitaria territoriale e i due gestori della cooperativa Fist aid One Italia, molto attiva sul territorio ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 marzo 2021) Sono il direttore generale dell'Asst diMichele Brait, un funzionario dell'azienda sanitaria territoriale e i due gestori della cooperativa Fist aid One Italia, molto attiva sul territorio ...

Advertising

SkyTG24 : Pavia, appalti truccati per trasporto in ambulanza: quattro arresti - FnpLombardia : RT @e_didone: #corruzione - PrimaCommunica2 : Pavia: presunti appalti truccati e mancata sanificazione dei servizi di ambulanza. Quattro arresti della GdF - e_didone : #corruzione - Yogaolic : #Pavia Appalti truccati per le ambulanze, arrestati i vertici dell'Asst di Pavia -