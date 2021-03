Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: in campo maschile torna la battaglia Hanyu-Chen. Azzurri alla riscossa (Di giovedì 18 marzo 2021) La grande sfida ritorna, a ben 476 giorni di distanza dall’ultima volta. Saranno il Pluri Campione Olimpico Yuzuru Hanyu e il detentore del titolo iridato Nathan Chen i grandi protagonisti della specialità individuale maschile, gara culto dei Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico, in scena presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) la prossima settimana, nello specifico dal 22 al 28 marzo. I due, che non si incontrano dalle Finali Grand Prix di Torino 2019 vinte dallo statunitense con il celebre programma libero composto da cinque salti quadrupli, si presenteranno sul ghiaccio svedese con poche gare alle spalle. Chen ha infatti partecipato in stagione a due competizioni, la tappa casalinga di Skate America e i ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) La grande sfida ri, a ben 476 giorni di distanza dall’ultima volta. Saranno il Pluri Campione Olimpico Yuzurue il detentore del titolo iridato Nathani grandi protagonisti della specialità individuale, gara culto dei Campionatidi, in scena presso l’Ericsson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) la prossima settimana, nello specifico dal 22 al 28 marzo. I due, che non si incontrano dalle Finali Grand Prix di Torino 2019 vinte dallo statunitense con il celebre programma libero composto da cinque salti quadrupli, si presenteranno sul ghiaccio svedese con poche gare alle spalle.ha infatti partecipato in stagione a due competizioni, la tappa casalinga di Skate America e i ...

Advertising

zazoomblog : Pattinaggio artistico i Mondiali di Stoccolma saranno trasmessi dalla RAI - #Pattinaggio #artistico #Mondiali - IceFabrizio : @arichieti @CorneliaHale94 @RaiSport Eccola - ItsLexi5998 : @Vale76617570 Guarda ho ballato per 12 anni classici, latino e moderno, mia cugina ha fatto per anni pattinaggio ar… - wondermaewall : @sambucaproblems amoooooo ma in che senso pattinaggio artistico ma I LOVE YOU anche io!!!!!!!! - sambucaproblems : Carolina Kostner vince l'oro nel pattinaggio artistico mentre le commentatrici urlano 'questo va nella storia' potr… -