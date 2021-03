Passaporto vaccinale, ecco perché l’Oms Europa boccia l’idea della Ue (Di giovedì 18 marzo 2021) Copenaghen, 18 mar – l’Oms Europa boccia l’idea di un Passaporto vaccinale per la Ue e spiega perché non può assolutamente essere la soluzione giusta per tornare a riaprire i confini. Proprio a ridosso dell’annuncio della Commissione Ue di voler far entrare in vigore da giugno una “green card” digitale per facilitare gli spostamenti a vaccinati o comunque Covid-free, la sede europea dell’Organizzazione mondiale della sanità mette in guardia dai rischi di un Passaporto così pensato. Oms Europa: “Non incoraggiamo uso Passaporto vaccinale” “Noi incoraggiamo fortemente il fatto che ogni vaccinazione venga accompagnata da una documentazione che sia basata su carta, o ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Copenaghen, 18 mar –di unper la Ue e spieganon può assolutamente essere la soluzione giusta per tornare a riaprire i confini. Proprio a ridosso dell’annuncioCommissione Ue di voler far entrare in vigore da giugno una “green card” digitale per facilitare gli spostamenti a vaccinati o comunque Covid-free, la sede europea dell’Organizzazione mondialesanità mette in guardia dai rischi di uncosì pensato. Oms: “Non incoraggiamo uso” “Noi incoraggiamo fortemente il fatto che ogni vaccinazione venga accompagnata da una documentazione che sia basata su carta, o ...

