Pasqua, allarme per l’assalto alle seconde case: Alto Adige e Campania bloccano spostamenti. Sardegna intensifica controlli (ma non chiude) (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Alto Adige e Bolzano hanno già deciso: a Pasqua è stop alle seconde case. Anche la Campania di De Luca ha deciso la stretta. Ma il caso che fa più discutere e potrebbe incendiare la protesta è la Sardegna, unica regione in zona bianca, dove da giorni si susseguono petizioni, appelli, mozioni per alzare le barricate contro il rischio di un afflusso incontrollato di residenti in altre regioni verso le loro case di vacanza. E in mezzo c’è la Toscana, dove dal litorale alle Valli Etrusche sono i sindaci a lanciare appelli al motto “non venite a trovarci adesso”. Firmano subito la petizione 15 sindaci della zona tra la costa livornese e l’interno della provincia di Pisa. Il timore che accomuna gli amministratori locali, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) L’e Bolzano hanno già deciso: aè stop. Anche ladi De Luca ha deciso la stretta. Ma il caso che fa più discutere e potrebbe incendiare la protesta è la, unica regione in zona bianca, dove da giorni si susseguono petizioni, appelli, mozioni per alzare le barricate contro il rischio di un afflusso incontrollato di residenti in altre regioni verso le lorodi vacanza. E in mezzo c’è la Toscana, dove dal litoraleValli Etrusche sono i sindaci a lanciare appelli al motto “non venite a trovarci adesso”. Firmano subito la petizione 15 sindaci della zona tra la costa livornese e l’interno della provincia di Pisa. Il timore che accomuna gli amministratori locali, a ...

ninnitarantino : RT @fanpage: “Sosteniamo con forza la causa di un ritorno al lockdown” Si prospetta uno scenario allarmante. - ilucian2 : Allarme del virologo tedesco: “Dopo Pasqua le cose peggioreranno, stop Astrazeneca complica tutto. Non sono riusci… - inews__24 : ??Nuova ondata di #Covid19 in arrivo in Germania? ??L'allarme lanciato dal virologo tedesco #17marzo - ladyrosmarino : RT @fanpage: “Sosteniamo con forza la causa di un ritorno al lockdown” Si prospetta uno scenario allarmante. - raffaele_avella : RT @fanpage: “Sosteniamo con forza la causa di un ritorno al lockdown” Si prospetta uno scenario allarmante. -