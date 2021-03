Pari opportunità, De Lise: “Giovani professionisti siano valore aggiunto” (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Pari opportunità non solo per genere ma anche per età. Lo chiede Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, nel corso del webinar “Prospettive e futuro della professione: le Pari opportunità per i Giovani commercialisti”. “Essere Giovani in Italia – sottolinea – non è la cosa più semplice del mondo: siamo considerati arroganti o irresponsabili. Accendendo i riflettori su questo tema, vogliamo dimostrare come invece essere Giovani sia un valore aggiunto”. Donatella Conzatti, segretario della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, propone invece di una ricetta che punta su digitalizzazione e aggregazione, sottolineando che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –non solo per genere ma anche per età. Lo chiede Matteo De, presidente dell’Unione nazionaledottori commercialisti ed esperti contabili, nel corso del webinar “Prospettive e futuro della professione: leper icommercialisti”. “Esserein Italia – sottolinea – non è la cosa più semplice del mondo: siamo considerati arroganti o irresponsabili. Accendendo i riflettori su questo tema, vogliamo dimostrare come invece esseresia un”. Donatella Conzatti, segretario della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, propone invece di una ricetta che punta su digitalizzazione e aggregazione, sottolineando che ...

Advertising

elenabonetti : Oggi il primo dei due side event italiani della @UN_CSW, organizzati dal Dipartimento per le Pari Opportunità con i… - Azione_it : Il ruolo della Repubblica è quello di garantire pari opportunità a tutti. Ma spesso i #giovani italiani possono con… - DividendProfit : Pari opportunità, De Lise: “Giovani professionisti siano valore aggiunto” - w_girardi : RT @_MarcoV_: Ieri grande rabbia e sarcasmo per la sostituzione del governo Conte 2 con il 'governo dei migliori' per una frase oggettivame… - martin300957 : RT @laGigogin: #Bonetti sarebbe la competente di #ItaliaViva che hanno messo alla Famiglia e Pari Opportunità per ribadire che le donne ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Pari opportunità Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 18 marzo: numeri vincenti! LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO Oltre al Lotto ed al 10eLotto, nuove opportunità di vincita potrebbero ... L'ultimo '6' ricchissimo realizzato con il SuperEnalotto e pari a 59 milioni di euro risale alla ...

A Pioltello nuovo deposito di smistamento di Amazon ...livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d'ingresso pari a 1. Amazon offre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO Oltre al Lotto ed al 10eLotto, nuovedi vincita potrebbero ... L'ultimo '6' ricchissimo realizzato con il SuperEnalotto ea 59 milioni di euro risale alla ......livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica con un salario d'ingressoa 1. Amazon offre ai propri dipendenti ulterioricome il programma Career Choice, che copre ...