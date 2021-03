(Di giovedì 18 marzo 2021) Il panico improvviso, il lockdown, le città deserte, la paura che non finisca più, l’impotenza contro l’ignoto. Ad un anno esatto dal tragico sfilare dei camion militari con le bare dei morti bergamaschi per coronavirus passa in tv, su Rai3, giovedì 18 marzo 2021 alle 23.10,– ilaldel. Undiche mette insieme i tasselli di un puzzle internazionale di contagi, luoghi urbani svuotati, parenti delle vittime, dell’inattesa pandemia che è dilagata nell’interoha raccolto e montato videomessaggi, interviste e girato proveniente da ogni parte del globo, dagli Stati Uniti alla Corea del Sud, dal Brasile all’India. Al centro, comunque, l’Italia e alcune storie di morte e ...

Advertising

FQMagazineit : Pandemic – il mondo al tempo del Covid. Il documentario di Luca Rosini stasera su RAI 3 - raidocumentari : ?? Questa sera, alle 23:10 su Rai3, #RaiDocumentari presenta #Pandemic, il mondo ai tempi del #covid. ??? coproduzio… - AnonymeRai : ? Un omaggio all’umanità, una riflessione sullo stato della pandemia. #Pandemic – il mondo al tempo del Covid, un… - lucarosini2 : RT @raidocumentari: giovedì 18 marzo 2a serata @RaiTre #raidocumentari @withMBC regia italiana di @lucarosini2 #pandemic #ilmondoaltempode… - lucarosini2 : RT @RaiTre: Metropoli deserte, abbracci negati, economia in crisi. 'Pandemic, il mondo al tempo del Covid' racconta la vita quotidiana dura… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemic mondo

Il Fatto Quotidiano

Ci saranno anche '" ilal tempo del COVID' e 'Gli invisibili della pandemia' di Rai Documentari, un racconto in due parti che vanno in onda rispettivamente il 18 marzo su Rai3 e il 25 ...Su Rai3 in seconda serata andrà in onda: ilai tempi del COVID , un documentario di Luca Rosini sull'emergenza coronavirus nel. La programmazione Mediaset Su tutte le reti ...Mentre tutto il mondo e’ preso dal problema pandemico, sotto sotto in certi uffici nascosti, certi burocrati certe figure legate alle multinazionali fanno il loro sporco gioco.Asmodee Italia: "In pandemia vendite cresciute del 38%, con una punta del 53% per il preferito dei millennials: Ticket to Ride". Sbancano anche i ...