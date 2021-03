Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2022: Italia nel girone con Grecia, Bosnia e Lettonia (Di giovedì 18 marzo 2021) La Nazionale Italiana di Pallamano femminile scenderà in campo questo fine settimana in Austria, ma ha da poco conosciuto il proprio futuro, con il sorteggio di Vienna che ha sciolto il nodo sulle avversarie delle azzurre nelle pre-Qualificazioni agli Europei femminili 2022. La Selezione del Bel Paese è stata pescata nel gruppo B, e affronterà Bosnia Herzegovina, Lettonia e Grecia, con quest’ultime che avranno la priorità sull’organizzazione del mini-torneo, in programma tra il 31 maggio ed il 6 giugno prossimi. Un raggruppamento ostico per le azzurre, con Grecia e Bosnia favorite per il passaggio del turno, che andrà solamente ad una formazione. La vincitrice della competizione otterrà l’accesso alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) La Nazionalena difemminile scenderà in campo questo fine settimana in Austria, ma ha da poco conosciuto il proprio futuro, con il sorteggio di Vienna che ha sciolto il nodo sulle avversarie delle azzurre nelle pre-agli. La Selezione del Bel Paese è stata pescata nel gruppo B, e affronteràHerzegovina,, con quest’ultime che avranno la priorità sull’organizzazione del mini-torneo, in programma tra il 31 maggio ed il 6 giugno prossimi. Un raggruppamento ostico per le azzurre, confavorite per il passaggio del turno, che andrà solamente ad una formazione. La vincitrice della competizione otterrà l’accesso alla ...

Pallamano, Qualificazioni Tokyo 2020: ecco le ultime sei ammesse al torneo olimpico OA Sport Pallamano, Qualificazioni Europei femminili 2022: Italia nel girone con Grecia, Bosnia e Lettonia La Nazionale italiana di pallamano femminile scenderà in campo questo fine settimana in Austria, ma ha da poco conosciuto il proprio futuro, con il sorteggio di Vienna che ha sciolto il nodo sulle avv ...

Pallamano: la Jomi Salerno si tinge d’azzurro Salerno – La Jomi Salerno torna a tingersi d’azzurro. In occasione delle sfide valide per il Gruppo 4 di qualificazione ai Mondiali di Spagna 2021 che l’Italia giocherà sabato (20 marzo) e domenica ...

