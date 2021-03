Palermo, Floriano senza filtri: “Fuori dai radar dopo il flop di Foggia, per Boscaglia non davo garanzie. Non sono soddisfatto” (Di giovedì 18 marzo 2021) Uomo decisivo e match-winner della sfida in trasferta contro la Paganese.Roberto Floriano ha ritrovato continuità di impiego e sorriso, dopo essere di fatto essere stato a lungo relegato ai margini nella gestione tecnica targata Roberto Boscaglia. Discontinuità, qualche prestazione opaca e la difficoltà a trovare il ritmo giusto anche a causa dell'utilizzo a singhiozzo che ha complicato la ricerca della migliore condizione psicofisica da parte dell'ex Bari e Foggia. La stagione di Floriano fin qui somiglia molto, per dinamiche e criticità a quella vissuta dal Palermo oggi guidato da Giacomo Filippi. L'esterno offensivo si è raccontato nel corso di un'intervista concessa al format televisivo "Siamo Aquile" in onda su TRM 13. Di seguito un piccolo estratto andato in onda nell'odierna ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Uomo decisivo e match-winner della sfida in trasferta contro la Paganese.Robertoha ritrovato continuità di impiego e sorriso,essere di fatto essere stato a lungo relegato ai margini nella gestione tecnica targata Roberto. Discontinuità, qualche prestazione opaca e la difficoltà a trovare il ritmo giusto anche a causa dell'utilizzo a singhiozzo che ha complicato la ricerca della migliore condizione psicofisica da parte dell'ex Bari e. La stagione difin qui somiglia molto, per dinamiche e criticità a quella vissuta daloggi guidato da Giacomo Filippi. L'esterno offensivo si è raccontato nel corso di un'intervista concessa al format televisivo "Siamo Aquile" in onda su TRM 13. Di seguito un piccolo estratto andato in onda nell'odierna ...

