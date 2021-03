Pagelle Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 | voti e tabellino Europa League

(Di giovedì 18 marzo 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’2020/2021. In Ucraina i ragazzi di Paulo Fonseca, forti del 3-0 dell’andata, giocano una partita intelligente e riescono a blindare il passaggio del turno grazie ad una doppietta di Borja Majoral nella ripresa. Nel mezzo l’inutile gol del momentaneo pareggio di Junior Moraes.ai quarti di finale.AI QUARTI DI FINALE: LE POSSIBILI AVVERSARIE IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-1-4-1): Trubin 6; Dodo 6 (37? st Bolbat sv), Vitao 5.5, Kryvtsov 5.5, Matviyenko 5.5; Maycon 6; Tete 5.5 (15? st Marlos 6), Marcos ...

Advertising

calciodangolo_ : ???? La #Roma va ai quarti di #UEL, grazie alla doppietta di #Mayoral. Bene anche #Diawara, #Ibanez il peggiore: le p… - forzaroma : #ShakhtarRoma 1-2, LE PAGELLE: Kumbulla Marashmallow. MayoReal di coppa #ASRoma #UEL - GoalItalia : MATCH REPORT - #ShakhtarRoma 1-2: missione compiuta per i giallorossi, è qualificazione ai quarti di Europa League… - sportface2016 : #ShakhtarRoma, le PAGELLE: #BorjaMajoral mattatore d'#EuropaLeague - calciomercatoit : 7? #ShakhtarRoma - le pagelle del primo tempo: bene #Kumbulla tra i giallorossi -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Shakhtar

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/21:Donetsk ......rimborsati anche se in Ucraina gli stadi hanno riaperto da un mesetto e alle partite dello... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte le...Shakhtar Donetsk-Roma: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell'Europa League ...Shakhtar Donetsk-Roma, i voti, le pagelle, gli highlights e il tabellino della sfida degli ottavi di finale di ritorno di Europa League Roma in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa ...